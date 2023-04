ChatGPT, le estensioni di Chrome che ti migliorano l’esperienza

Queste sono le cinque principali estensioni per accedere alle informazioni più rapidamente e con meno sforzo

Se utilizzate quotidianamente ChatGPT, sapete che si tratta di un chatbot dotato di intelligenza artificiale in grado di rispondere a un’ampia gamma di richieste. Tuttavia, sapevate che esistono estensioni per Chrome che aiutano a migliorare ChatGPT?

ChatGPT, queste sono le 5 estensioni

Ecco le cinque principali estensioni di Chrome che possono migliorare la vostra esperienza con ChatGPT:

Ricerca GPT su ChatGPT per Google:

Potete utilizzare questo componente aggiuntivo per incorporare ChatGPT nelle vostre ricerche su Google. Potete fare in modo che ChatGPT risponda automaticamente a tutte le vostre domande su Google, oppure potete attivarlo semplicemente cliccando su un punto interrogativo. Se volete, potete mantenere il chatbot in primo piano sullo schermo.

WebChatGPT:

Questo componente aggiuntivo consente di effettuare ricerche ChatGPT su qualsiasi sito web, anche se la pagina web dispone di uno strumento di ricerca integrato. È possibile attivare o disattivare la funzionalità e i risultati conterranno le citazioni dei siti web originali.

Riassunto di YouTube:

questo componente aggiuntivo consente di generare riassunti dei video di YouTube. Traduce il copione del video in una linea temporale con indicazioni temporali in tempo reale; è possibile copiare il copione o ottenere un riassunto del contenuto del video generato dall’intelligenza artificiale.

Talk-to-ChatGPT:

Questo componente aggiuntivo vi permette di parlare direttamente con ChatGPT invece di digitare le vostre richieste. Potete anche scegliere di farvi leggere ad alta voce le risposte di ChatGPT.

ChatGPT Writer:

Con questo componente aggiuntivo, potete inserire una singola frase e ChatGPT scriverà automaticamente un’e-mail di presentazione o una risposta. È anche possibile copiare e incollare il testo dal browser nell’estensione, il che rende semplice rispondere alle e-mail senza dover digitare nulla.

Queste estensioni per Chrome possono rendere l’esperienza di ChatGPT ancora più comoda ed efficiente. Questi componenti aggiuntivi possono aiutarvi ad accedere alle informazioni di cui avete bisogno in modo rapido e semplice, sia che stiate esplorando il web, visualizzando video o rispondendo alle e-mail.