Wikipedia, inserito un limite d’età in alcuni Paesi

In alcuni Paesi Wikipedia sarà disponibile solo per determinate fasce d’età. Il Regno Unito è il primo Paese a proporre vere e proprie leggi riguardanti un possibile limite d’età come diretta conseguenza alle polemiche sulla sicurezza online.

La legge proposta nel Regno Unito si è da subito rivelata controversa anche per altre aziende. WhatsApp non si atterrà alle nuove regole e di conseguenza potrebbe essere costretta ad apportare delle modifiche che ne limiteranno l’uso su tutto il territorio. Le obiezioni specifiche di Wikipedia riguardano parti del disegno di legge che richiedono ai siti Web – che includono contenuti potenzialmente dannosi per i bambini – di includere controlli di verifica dell’età. La Wikimedia Foundation, che gestisce Wikipedia, ha affermato di temere che alcuni contenuti, come i contenuti educativi sulla sessualità, possano essere inclusi.

Rebecca MacKinnon, della Wikimedia Foundation, ha detto alla BBC che così facendo “violerebbe l’impegno dell’azienda volto a raccogliere dati minimi su lettori e contributori”. Ciò a sua volta potrebbe esporre il sito web a sanzioni nel Regno Unito. L’azienda ha già dichiarato che il sito Web potrebbe avere molti problemi seguendo queste direttive, data la grande quantità di contenuti che vengono aggiunti continuamente e la difficoltà nel moderarli. Ha affermato che anche il disegno di legge sulla sicurezza online causerebbe problemi costringendolo a moderare gli articoli più del dovuto.

Wikipedia sotto la lente d’ingrandimento a causa delle nuove leggi proposte nel Regno Unito

Il disegno di legge probabilmente non includerà Wikipedia e si concentrerà su “i servizi che rappresentano il rischio più elevato per i bambini”. Lucy Crompton-Reid, di Wikimedia UK, affiliata alla fondazione, ha detto alla BBC che le osservazioni rassicuranti non bastano. Piattaforme come WhatsApp e Signal hanno affermato che la legislazione potrebbe richiedere loro di essere in grado di moderare tutti i messaggi che passano attraverso i loro sistemi. Un requisito che sarebbe tecnicamente irrealizzabile a causa delle impostazioni di sicurezza che si sono impegnate a non indebolire.

Il governo ha affermato che il disegno di legge non intende indebolire tale sicurezza e occasionalmente ha suggerito che la tecnologia di crittografia end-to-end che alimenta tali app sarà consentita. Ma hanno sostenuto che tali assicurazioni dovrebbero essere scritte nella legislazione, in modo che i poteri previsti dalla legge non possano essere abusati in un secondo momento. Pertanto, Signal, WhatsApp e altri hanno affermato che lasceranno il Regno Unito prima di soddisfare qualsiasi richiesta eccessiva, ma lo farebbero davvero?