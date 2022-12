Ieri Apple ha svelato una serie di nuove funzionalità di sicurezza per le sue piattaforme, inclusa l’estensione della crittografia end-to-end ai nuovi tipi di dati iCloud. Tuttavia, in reazione a tale rivelazione, Apple è già stata rimproverata dall’FBI, che ha affermato di essere ‘molto preoccupata per il pericolo rappresentato dalla crittografia end-to-end e dall’accesso solo utente’.

Apple e l’FBI hanno avuto la loro giusta dose di litigi in passato. L’FBI, ad esempio, nel 2016 ha chiesto ad Apple di sviluppare una backdoor nell’iPhone per sbloccare l’iPhone utilizzato dall’uomo armato di San Bernadino. Apple ha rifiutato di collaborare con la richiesta, definendola una ‘misura straordinaria che mette a repentaglio la sicurezza dei nostri utenti’.

Apple sta espandendo la sua privacy

Mentre l’FBI è stato finalmente in grado di sbloccare l’iPhone senza l’assistenza di Apple (solo per scoprire nulla di rilevante sul dispositivo), Apple ha successivamente aumentato la sua enfasi sulla crittografia e sulla privacy dei consumatori. Questo ci porta a questa settimana, quando Apple ha esteso la crittografia end-to-end a una varietà di tipi di dati iCloud aggiuntivi, inclusi backup del dispositivo, dati cloud iMessage, foto e altro.

Come si può immaginare, l’FBI è scontento di questa decisione. L’FBI ha dichiarato in una dichiarazione al Washington Post di essere ‘molto preoccupata’ per il pericolo rappresentato dalla crittografia end-to-end. L’FBI afferma inoltre che ciò ‘ostacolerebbe’ la sua capacità di ‘difendere il popolo americano da azioni criminali’ come attacchi informatici, abusi sui minori e traffico di droga.

‘Ciò impedisce la nostra capacità di proteggere il popolo americano da azioni criminali che vanno dagli attacchi informatici e dagli abusi sui minori al traffico di droga, alla criminalità organizzata e al terrorismo’, ha dichiarato l’FBI in una dichiarazione inviata via e-mail. ‘Al giorno d’oggi della sicurezza informatica e della’ sicurezza in base alla progettazione ‘, l’FBI e i suoi partner delle forze dell’ordine hanno bisogno di ‘accesso legale in base alla progettazione’.

Tuttavia, mentre l’FBI condanna la dichiarazione di Apple, altri la applaudono. La Electronic Frontier Foundation ha elogiato Apple per aver esteso la crittografia end-to-end e per aver abbandonato i piani per una funzionalità di rilevamento CSAM in iCloud Photos.