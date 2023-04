iPhone 15 Pro e Pro Max, Apple rimuoverà una feature molto amata dagli utenti

Durante l’autunno di quest’anno, Apple presenterà ufficialmente la nuova famiglia iPhone 14. I device introdurranno tante novità come per esempio una nuova Dynamic Island. Tuttavia, l’azienda di Cupertino sta già pensando al futuro dei propri top di gamma.

Infatti, gli occhi dell’ingegneri del brand della Mela sono già puntati sulla serie iPhone 15. Stando alle recenti indiscrezioni trapelate, i futuri device top di gamma perderanno una feature più famose di Apple oltre che una delle più amate dagli utenti.

I device appartenenti alla serie iPhone 15 Pro non avranno più lo switch per mettere il device in modalità silenziosa con un semplice click. Al posto dell’iconico interruttore arriverà un pulsante che gli analisti chiamano “Action”.

Apple andrà a rivoluzionare gli iPhone 15 Pro e Pro Max rimuovendo una feature ormai tradizionale dei device di Cupertino

Questo pulsante sarà completamente personalizzabile da parte degli utenti che quindi potranno assegnare varie funzioni. Possiamo immaginare che il funzionamento sarà del tutto simile a quanto già visto su Apple Watch Ultra, lo smartwatch della Mela.

Al momento non è chiaro che tipo di feature sarà possibile attivare sullo smartphone ma di certo si tratterà di una funzionalità che renderà ancora più netta la differenza tra i vari modelli di iPhone 15. Ecco, quindi, che i modelli base saranno sensibilmente diversi rispetto alle varianti Pro.

Apple quindi è pronta a rinnovarsi, abbandonando anche feature distintive sui propri device. Il prossimo passo in questo senso si avrà con i futuri iPhone 16 che le indiscrezioni indicano come i primi device a non avere tasti fisici. I classici pulsanti per regolare il volume saranno sostituiti da pulsanti a stato solido. Tuttavia, ci vorrà ancora del tempo prima di vedere queste novità sui flagship di Cupertino.