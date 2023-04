La presentazione di Pixel Fold, il primo pieghevole di Google, è sempre più prossima, e tutto lascia pensare che lo vedremo sul palco del Google I/O, in programma per il 10 maggio prossimo.

Il noto leaker Jon Prosser ha recentemente pubblicato un video che lascia ben poco spazio all’immaginazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Pixel Fold: data di lancio

Partiamo proprio dalle date: i pre-ordini apriranno il 10 maggio sul Google Store, subito dopo l’annuncio, ma Pixel Fold sarà disponibile solo a fine giugno, precisamente dal 27. C’è però un bel bonus: Pixel Watch in regalo. E dato che stiamo procedendo al contrario, vediamo anche il prezzo: 1.799 $ per la variante da 256 GB (disponibile nei colori Chalk e Obsidian), 1.919 $ per il modello da 512 GB, solo in Obsidian.

Dal punto di vista tecnico abbiamo invece un display esterno OLED da 5,8” in rapporto di forma 17,4:9 e un display interno è invece sempre un OLED ma da 7,6”. Il processore sarà lo stesso della serie Pixel 7, ovvero il Tensor G2, accoppiato a 12 GB di RAM LPDDR5. Lo spazio di archiviazione, da 256 e 512 GB, è invece di tipo UFS 3.1, quindi non proprio allo stato dell’arte.

Da ultimo veniamo al comparto fotografico, da sempre fiore all’occhiello della serie. Fotocamera principale da 48 megapixel, Teleobiettivo 5x da 10.8 megapixel e grandangolo da 10.8 megapixel. La fotocamera frontale è invece una 9,5 megapixel, mentre la fotocamera frontale interna è da 8 megapixel. Che dire, alla sua presentazione manca davvero pochissimo, non ci resta che attendere ancora poco più di due settimane.