Ship Graveyard Simulator si prepara a fare il proprio debutto ufficiale anche su Nintendo Switch. Dopo aver appassioanto gli utenti PC, PlayStation 5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S, ecco che il titolo arriva anche sulla console portatile nipponica.

Il titolo è disponibile sul Nintendo e-Shops, raggiungibile al seguente link, a partire dal 27 aprile e permette a tutti gli utenti di vivere un’avventura unica. Infatti, lo scopo del gioco è quello di impersonare un operaio specializzato nello smantellamento di grandi navi.

Con Ship Graveyard Simulator sarà possibile arrampicarsi a bordi di giganteschi relitti abbandonati per recuperare preziose risorse. si tratta di uno dei lavori più pericolosi al mondo e questo emerge chiaramente durante il gameplay. I giocatori dovranno prestare la massima attenzione a tutte le azioni compiute, al fine di non causare danni e massimizzare la raccolta di risorse.

Lo sviluppo del titolo è stato curato dallo studio polacco Games Incubator mentre il porting è affidato a Ultimate Games. Il gameplay tra la versione Nintendo Switch e le altre versioni console e PC è restato del tutto invariato.

I giocatori potranno tagliare, distruggere e manipolare tutti i relitti per estrarre parti preziosi o materiali di valore. Tutto il bottino recuperato, può essere venduto per ricavare moneta di gioco, utile ad acquistare nuovi attrezzi sempre più potenti e performanti. In questo modo sarà possibile migliorare il proprio equipaggiamento e affrontare sfide sempre più difficili e impegnative.