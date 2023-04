Lo sviluppo di GTA 6 procede ormai da anni. Rockstar Games ha confermato di essere al lavoro sul nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto lo scorso anno, ma da allora non sono state condivise ulteriori informazioni ufficiali.

Ad tenere alta l’attenzione dei giocatori, ci hanno pensato i leaker che hanno trafugato tantissimi gigabyte di dati dai server di Rockstar Games. Grazie a questa fuga di notizie è stato possibile scoprire alcune informazioni sul gioco, anche se gli sviluppatori non hanno mai confermato nulla.

Tuttavia, il giorno dell’annuncio ufficiale di GTA 6 sembra sempre più vicino. Gli indizi sembrano indicare che maggiori dettagli arriveranno il prossimo 17 maggio. In questa data, Take-Two Interactive terrà una conferenza dedicata agli investitori.

A rivelarlo è TezFunz2 tramite un post su GTAForums. Il leaker è noto nel settore per essere sempre ben informato sul mondo di Grand Theft Auto. In passato, le sue indicazioni si sono rivelate sempre molto precise e quindi, possiamo immaginare che lo saranno anche questa volta.

Possiamo immaginare che durante la conferenza dedicata agli investitori, Rockstar Games possa rilasciare un trailer o una indicazione sul periodo di lancio. Nella migliore delle ipotesi, il titolo potrebbe arrivare su console a fine 2023. Infatti, gli sviluppatori potrebbero sfruttare il decennale dall’uscita di GTA V per rilasciare il seguito.

Al momento, purtroppo, si tratta solo di supposizioni e non ci sono conferme ufficiale da parte di Rockstar Games o di Take-Two Interactive. I fan e gli appassionati della saga non vedono l’ora di immergersi in un nuovo mondo, che questa volta sarà dedicato a Vice City.