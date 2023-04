Animal Shelter Simulator e Road Builder stanno arrivando su Nintendo Switch. I titoli saranno disponibili sulla console portatile rispettivamente a partire dal 21 aprile e dal 22 aprile 2023.

Con Animal Shelter Simulator, i giocatori dovranno gestire un rifiuto per animali mentre Road Builder si configura come un puzzle game basato sulla creazione di strade. I giocatori potranno immergersi in due titoli molto diversi tra loro ma accomunati da un unico scopo, garantire ore e ore di divertimento.

Entrambi i gioci sono stati pubblicati inizialmente su PC. La conversione per Nintendo Switch, oltre all’ottimizzazione e alla pubblicazione è stata curata dal team di Ultimate Games.

Animal Shelter Simulator

Animal Shelter Simulator è un titolo sviluppato dallo studio polacco Games Incubator è unico nel suo genere. I giocatori potranno gestire in ogni aspetto un rifugio per animali prendendosi cura di cani e gatti.

Sarà necessario considerare diversi aspetti e curare diverse attività per fare in modo che il rifugio sia un luogo accogliente per tutti gli ospiti. Bisognerà prendersi cura degli amici a quattro zampe, sfamarli, farli giocare e trovare la famiglia perfetta per loro.

Trattandosi di un simulatore, Animal Shelter Simulator permette di pianificare meticolosamente ogni aspetto del rifugio. Sarà possibile costruire nuove aree, acquistare nuove attrezzature e migliorare il tutto per aumentare il benessere degli animali. Il titolo è anche disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Road Builder

Road Builder si configura come un puzzle game sviluppato dallo studio polacco MS Games. Questo team di sviluppo ha realizzato anche lo shooter Land of War – The Beginning. Il gameplay è basato sulla creazione di un complesso sistema di strade e ne permette anche la gestione del traffico.

L’obiettivo dei giocatori è quello di connettere tutte le strade selezionate, creando strade, incroci e piazzando semafori per gestire i flussi. In questo modo sarà possibile snellire in numero delle macchine e non generare troppo traffico sulle arterie principali.

Road Builder offre ai giocatori ben 45 livelli da completare scegliendo ogni volta un approccio diverso. Infatti, sarà possibile utilizzare le varie soluzioni per creare percorsi alternativi e sfruttare al meglio le risorse. Il titolo, inoltre, è disponibile anche per PC.