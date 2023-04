Il catalogo di titoli per Nintendo Switch si arricchisce con due nuovi titoli: Castle Renovator e Lost Dream: Darkness. I due giochi sono pensati per intrattenere e divertire il pubblico in due modi molti diversi, ma sempre puntando al relax.

Entrambi i titoli sono stati lanciati originariamente su PC ma, a partire da aprile 2023, sarà possibile giocarli anche su Nintendo Switch. Il processo di conversione è stato curato da Ultimate Games che ha permesso di adattare il gameplay ai JoyCon. Gli utenti potranno scaricare Castle Renovator a partire dal 13 aprile e Lost Dream: Darkness a partire dal giorno successivo, il 14 aprile.

Castle Renovator e Lost Dream: Darkness promettono ore e ore di divertimento ininterrotto su Nintendo Switch

Castle Renovator

Il team polacco Pyramid Games ha curato lo sviluppo del titolo che si configura come un simulatore di costruzione medievale. I giocatori potranno costruire e riparare antichi castelli, oltre che effettuare manutenzione e decorarli secondo il proprio gusto.

Saranno presenti varie location diverse e missioni uniche che si sbloccheranno con l’avanzare della trama. Sarà possibile accedere a strumenti sempre più performanti per completare al meglio i lavori. Il titolo è già disponibile su PC oltre che su lo sviluppo del titolo.

Lost Dream: Darkness

Il team indipendente Morning Shift Studios ha realizzato questo gioco estremamente rilassante. L’estetica stilizzata e la colonna sonora unica permette di immergersi in questi boschi nebbiosi.

Il gameplay di Lost Dream: Darkness permette di interpretare una volpe che si ritrova a dover attraversare un mondo avvolto dalle tenebre. L’unico scopo sarà quello di dirigersi verso la luce, affrontando diverse tipologie di ambientazioni e ostacoli.