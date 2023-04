Una bambina di otto anni ha perso la vita in India a causa di uno smartphone che le è esploso tra le mani. L’incidente è avvenuto lo scorso 24 aprile intorno alle ore 10.30 ora locale nella città di Thiruvilwamala.

Stando alle prime ricostruzioni, la bambina stava utilizzando uno smartphone Xiaomi, in particolare un Redmi Note 5 Pro. Il device non era in carica al momento dell’esplosione, per questo gli esperti forensi stanno cercando di capire la dinamica che ha portato all’incidente.

Le analisi indicano che il device Xiaomi ha iniziato a surriscaldarsi velocemente e senza un apparente motivo. Questa situazione critica ha portato all’esplosione che è stata davvero devastante e, di conseguenza, ha ferito la bambina in maniera seria al volto e alle mani. Purtroppo per lei, i soccorritori non sono riusciti a fare nulla potendo solamente constatare il decesso.

Una bambina Indiana è rimasta vittima di un’esplosione causata dal surriscaldamento di uno smartphone Xiaomi per motivi misteriosi

Al momento, con le indagini ancora in corso, non è possibile determinare una causa specifica. Gli esperti della Polizia locale hanno raccolto tutti i detriti dalla scena per poterli esaminare in laboratorio.

I parenti della vittima hanno dichiarato che la giovane stava utilizzando lo smartphone in un’altra stanza al momento dell’esplosione. Molto probabilmente stava giocando con il proprio device o guardando dei video. All’improvviso, hanno udito un forte boato e sono corsi a vedere cosa fosse successo, trovandosi davanti alla tragedia.

Il team di Xiaomi India ha pubblicato una dichiarazione ufficiale in merito all’incidente che riportiamo di seguito: “Per Xiaomi India, la sicurezza dei nostri utenti è di primaria importanza e prendiamo queste situazioni estremamente sul serio. Siamo vicini alla famiglia in questo momento difficile e speriamo di poterli supportare in ogni modo possibile. La vicenda è sotto esame. Stiamo lavorando con le autorità per determinare le cause dell’incidente e forniremo il nostro aiuto alle indagini“.