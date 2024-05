Recentemente Jaguar ha annunciato l’arrivo di un prototipo che potrebbe anticipare la futura Gran Turismo (GT). Il rilascio è previsto entro la fine dell’anno negli USA. Suddetta novità segna una tappa fondamentale nella strategia di rinnovamento del marchio. Adrian Mardell, CEO dell’azienda, ha confermato l’arrivo della vettura. Inoltre, è stato annunciato che il prezzo base sarà di 100.000sterline, ovvero circa 116.270euro. Dunque, la nuova auto del marchio Jaguar si posizionerà nel segmento delle auto ultra–lusso. Il gruppo automobilistico verrà arricchito con tre nuovi modelli. Quest’ultimi saranno completamente elettici e si baseranno sulla piattaforma JEA (Jaguar Electrified Architecture).

Jaguar si dedica al mercato elettrico

Come anticipato, il debutto del concept GT elettrico di Jaguar avverrà per la fine dell’anno. Nello specifico è stato ipotizzato che potrebbe avvenire in occasioni come il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach in agosto o a novembre per il Los Angeles Auto Show. La scelta degli Stati Uniti non è un caso, ma rappresenta un mercato con un ruolo chiave per il posizionamento di Jaguar come marchio di lusso nel settore elettrico.

A tal proposito, Mardell ha dichiarato che il marchio ha da sempre dimostrato di poter attrarre un pubblico che sia allo stesso tempo esigente e facoltoso. La nuova GT elettrica di Jaguar prenderà ispirazione dalle caratteristiche che hanno contraddistinto alcune delle vetture storiche dell’azienda. Tra queste c’è la leggendaria E–Type. Riguardo al nuovo modello si è espresso anche il Chief Creative Officer di JLR, Gerry McGovern, che ha dichiarato che il design della nuova GT sarà strepitoso distinguendosi da tutti gli altri veicoli elettrici presenti sul mercato. Pe quanto riguarda l’autonomia invece questa sarà fino a 700 km.

Considerando l’attenzione al settore elettrico Jaguar intende ridurre in maniera progressiva la produzione di veicoli a combustione interna. L’azienda intende reinventarsi puntando al futuro, ma mantenendo un collegamento con le principali caratteristiche che hanno da sempre fatto parte dell’azienda del mercato ultra–lusso.