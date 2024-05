Il settore delle auto elettriche continua ad evolversi e sono sempre di più le aziende che scelgono di produrre questo tipo di veicoli. Ovviamente, parlando di vetture elettrificate non si può non parlare della ricarica e dei suoi costi. Nello specifico quanto bisogna spendere per ricaricare una BEV a casa?

La risposta può essere fornita da una recente ricerca di Switcher. L’azienda ha confrontato i costi in tutta Europa. Il punto di partenza sono gli ultimi dati di Eurostat. Analizzando questo scenario Switcher ha messo a confronto i costi per la ricarica domestica delle auto elettriche per le 20 vetture a batteria più vendute. Dopo questa prima analisi è poi stata fatta una media.

Costi di ricarica per le auto elettriche

Secondo i dati emersi sembra che nel 2023 il costo medio di una ricarica in Europa è stato di circa 12,63 euro per poter percorrere 100km. In media, dunque, sono stati spesi 3,78 euro. Suddette informazioni hanno evidenziato un aumento pari al 4,44% rispetto all’anno precedente alla rilevazione.

Andando ad analizzare le singole situazioni è evidente come i prezzi non cambino considerevolmente tra i vari Paesi europei. Al primo posto si trova la Germania. Qui un kWh casalingo costa circa 0,402 euro. Quindi per poter effettuare un pieno sono necessari 23,57 euro. L’Italia, invece, si posiziona al settimo posto nella classifica delle nazioni più costose per la ricarica domestica delle auto elettriche. Nello specifico, nel nostro Paese si spendono circa 0,335 euro al kWh. Per un pieno quindi sono necessari 19,63 euro. Secondo Istat per percorrere 100km, con le auto elettriche ricaricate a casa, si paga intorno a 5,87 euro. Quindi si parla del 5,49% del reddito netto settimanale.

Dall’analisi è emerso che il Paese in cui si spende meno per la ricarica è la Turchia. Qui un pieno costa solo 3,30 euro. Dopo si posizionano il Kosovo, la Georgia, la Bosnia Erzegovina e Montenegro. Suddetti dati sono solo indicativi e i costi per la ricarica delle auto elettriche possono differenziarsi per diversi fattori. Come, ad esempio, il contratto stipulato, la batteria del veicolo ed anche i chilometri che vengono percorsi ogni mese.