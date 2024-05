WhatsApp, 3 funzioni SEGRETE per spiare, essere invisibili e recuperare messaggi

Continua a battere ogni record WhatsApp ultimamente con i suoi aggiornamenti che non fanno altro che migliorare una piattaforma già apparentemente perfetta. La nota applicazione di messaggistica istantanea è diventata un vero fiore all’occhiello soprattutto lato Android, dove viene continuamente ottimizzata.

Molti utenti però non sanno che c’è anche l’opportunità di sfruttare delle applicazioni di terze parti sul sistema operativo del robottino verde. Con diverse opportunità infatti si può arrivare ad avere a disposizione una piattaforma esterna che garantisce lo spionaggio, il recupero dei messaggi o magari l’invisibilità.

WhatsApp: gli utenti possono scaricare tre app esterne, ecco quali

La prima applicazione da scaricare si chiama Unseen e permette di intercettare i messaggi in arrivo su WhatsApp in ogni momento. Da qui ne deriva la facoltà di poter leggere tutto al di fuori dell’applicazione ufficiale e non aggiornando l’ultimo accesso ed essendo sempre offline.

L’altra applicazione si chiama WAMR, utilissima per recuperare i messaggi che vengono cancellati di proposito in una chat. Basta installarla ed il gioco è fatto.

L’ultima applicazione, ma probabilmente quella che sta andando più in voga in questi giorni, è Whats Tracker. Chi ama spiare le persone su WhatsApp, sa benissimo che questa possibilità non è più disponibile ormai da anni visto che l’applicazione l’ha combattuta in tutti modi. Secondo quanto riportato, con questa nuova proposta ora è possibile spiare i movimenti all’interno della chat di ogni utente. Spiare i movimenti significa semplicemente che si può conoscere precisamente l’orario in cui una persona entra o esce da WhatsApp.

Nel momento in cui l’utente che lo spione di turno va a selezionare con Whats Tracker entra su WhatsApp, arriva una notifica. In questo modo si possono conoscere anche gli orari di connessione di coloro che non mostrano l’ultimo accesso. Anche quando l’utente spiato uscirà dalla chat, si potranno avere delle informazioni con una notifica.