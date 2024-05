Apple iPhone 15 è in promozione oggi al prezzo più basso di sempre, la perfetta occasione per acquistarlo sin da subito su Amazon, riuscendo allo stesso tempo a risparmiare molto più di quanto si fosse mai preventivato, essendo in commercio da quasi un anno ormai.

Il prodotto in promozione oggi è caratterizzato da 128GB di memoria interna, dovete prestare particolare attenzione a questo punto, in quanto comunque si tratta di un aspetto da non sottovalutare. Ricordiamo infatti che gli smartphone Apple non prevedono l’espansione di memoria, ciò sta a significare che il quantitativo di giga che andrete ad includere inizialmente sarà valido e non modificabile per tutta la vita del prodotto stesso.

Apple iPhone 15: una delle offerte più interessanti

Il prezzo di Apple iPhone 15 è nell’ultimo periodo a tutti gli effetti in caduta libera, rappresenta la migliore occasione per mettere le mani sul top di gamma dell’azienda di Cupertino, in quanto il suo valore consigliato sarebbe di 979 euro, ma proprio in questi giorni è stato ridotto di 250 euro, fino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a solamente 749 euro (con uno sconto effettivo del 23%). Se interessati all’acquisto, dovete premere qui.

Sul mercato si possono trovare svariate colorazioni, sono infatti disponibili tre colori differenti, che però potrebbero presentare allo stesso tempo prezzi altrettanto differenti tra loro (di base consideratelo valido solo per il Nero). Per il resto è il solito ottimo smartphone di casa Apple, con la Dynamic Island, un ampio display da 6,1 pollici di diagonale, una fotocamera principale da 48 megapixel, affiancata da un teleobiettivo 2X per la realizzazione di scatti fotografici da lontano, una buona fotocamera nella parte anteriore per selfie e vlog, per finire ovviamente con il processore, un A16 Bionic di ottima qualità.