Il settore dell’intelligenza artificiale risulta essere costantemente in fermento. L’annuncio di OpenAI relativo al suo nuovo GTP-4o ne è la prova evidente. Quest’ultimo, infatti, rappresenta un’importante svolta per il settore. Mentre OpenAI continua ad avanzare con i suoi progetti AI le altre aziende non restano a guardare e rispondono con una serie di novità che potrebbero rivelarsi particolarmente interessanti. A tal proposito, Google potrebbe già nelle prossime ore presentare una propria alternativa al nuovo GPT-4o.

Google sta per annunciare un nuovo chatbot?

La società di Mountain View ha sfruttato il proprio account ufficiale X per pubblicare un nuovo teaser. In quest’ultimo viene mostrata un’interfaccia AI multimodale inedita. Le notizie a riguardo però sono ancora molto poche.

Google da appuntamento a tutti gli esperti ed appassionati alla conferenza d’apertura del Google I/O 2024. Durante l’evento dunque è ipotizzabile che l’azienda potrebbe rivelare maggiori informazioni riguardo questo nuovo strumento legato al mondo dell’intelligenza artificiale.

Questo nuovo tool, a livello d’UI, presenta alcune somiglianze con l’applicazione Pixel Camera. Nel video, infatti, viene mostrano un utente che pone diverse domande sull’ambiente circostante, proprio come sarà possibile fare con il nuovo progetto di OpenAI (GPT-4o).

Dopo aver identificato la configurazione di un determinato evento, l’AI è in grado di riconoscere il logo di Google I/O. Dunque, non è da escludere che Google presenti a sua volta un chatbot simile a GPT-4o. Considerando le notizie rilasciate nelle scorse settimane, è però ipotizzabile che l’annuncio previsto durante la conferenza riguardi piuttosto l’arrivo di qualche novità relativa a Gemini, il proprio LLM che al momento risulta essere ancora indietro rispetto alla concorrenza principale.

Non è dunque possibile stabilire nel dettaglio cosa ci attende. Solo l’arrivo di Google I/O darà le informazioni tanto attese. Se le novità riguardassero davvero l’arrivo di un nuovo chatbot questo rappresenterà l’intenzione diretta dell’azienda di Mountain View di sfidare OpenAI e il suo nuovo GPT-4o.