Asus hai intenzione di lanciare una versione migliorata della propria console da gaming portatile il prossimo 2 Giugno, stiamo parlando di Asus ROG Ally X, una versione che introdurrà alcune migliorie hardware che ovviamente renderanno il tutto più potente e più prestante nel mondo del gaming.

La neonata in casa Asus dovrebbe dunque arrivare con due grandi upgrade, un aumento della memoria fino a 1 TB di archiviazione e l’introduzione di una porta USB C migliorata in grado di consentire delle funzionalità in più, ovviamente il tutto si tradurrà in un costo maggiore.

Upgrades di vario genere

Secondo le stime la versione da 1 TB arriverà ad un costo di 799 $ con a bordo il SoC Ryzen Z1 extreme, con la precedente versione base che dovrebbe scendere a circa 699 $, ovviamente si tratta solo di supposizioni per le quali dovremmo attendere la conferma ufficiale.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche abbiamo 16 GB di RAM e uno slot di memoria M.2 2280 più comune, in grado di garantire una maggiore facilità negli upgrades, non dovrebbero invece subire variazioni il display LCD da 7 pollici con refresh rate variabile da 48 a 120 Hz e risoluzione 1080p, in più la nuova versione dovrebbe arrivare anche in una variante nera.

Ricordiamo che invece attualmente la variante base con Ryzen Z1, 12 GB di RAM e 256 GB di storage, è stata lanciata nel 2023 e ora è acquistabile facilmente al di sotto dei 500 euro.

Non rimane dunque che attendere per scoprire come Asus deciderà di gestire la sua nuova creatura e i prezzi di listino che deciderà di utilizzare sia nel mercato statunitense che nel mercato globale, certamente si tratta di un upgrade non da poco che molti utenti sperano risolverà anche il problema legato alla gestione delle SD card, le quali accusavano problemi legati al surriscaldamento anche permanenti e che hanno portato alla rottura del lettore.