Samsung Galaxy S24 Ultra è ancora oggi lo smartphone più richiesto e desiderato del mercato, un prodotto che riesce sicuramente a far valere la propria voce, con tantissime tecnologie e funzionalità di altissimo livello, tra cui appunto la presenza della S Pen, una piccola penna in grado di incrementare notevolmente il livello qualitativo dell’esperienza.

Alla base del prodotto troviamo comunque un display da 6,8 pollici di diagonale, trattasi di un Super AMOLED 2X, con risoluzione QuadHD+, una delle migliori in circolazione, e refresh rate elevato. Sotto il cofano è stato posizionato il processore migliore, al lancio dello smartphone, trattasi del Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, che viene completato con la configurazione che prevede 12GB di RAM e 512GB di memoria interna (espandibile tramite microSD).

Samsung Galaxy S24 Ultra: un prezzo di tutto rispetto

Nessuno deve perdere questa fantastica occasione, infatti solamente in questo periodo è possibile pensare di acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra ad un prezzo così basso, il suo listino, almeno per la variante in oggetto, sarebbe di 1619 euro, ma con la promozione Amazon di oggi la spesa viene ridotta di quasi 500 euro, fino ad arrivare alla cifra finale di soli 1199 euro. Premete qui per acquistarlo.

Lo smartphone viene commercializzato no brand e con garanzia legale della durata di 24 mesi, risulta essere uno dei migliori in circolazione anche dal punto di vista grafico, essendo disponibile un sensore da ben 200 megapixel, capace di realizzare scatti fotografici di altissima qualità, in ogni condizione di luce (anche con il buio più completo). La batteria è un componente da 5000 mAh che riesce ad innalzare il livello qualitativo, migliorando di molto l’autonomia vista nella precedente generazione dello stesso smartphone di Samsung, così da poterlo utilizzare per più giorni senza particolari preoccupazioni.