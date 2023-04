La famiglia Xiaomi 13 è l’attuale serie di smartphone top di gamma realizzata dal produttore cinese. Il debutto è avvenuto, in madrepatria, a dicembre 2022 mentre nel resto del mondo a febbraio.

A distanza di alcuni mesi, la famiglia si è arricchita con il debutto di Xiaomi 13 Ultra. Possiamo affermare che adesso la serie è completa e per questo, il produttore si sta già concentrando sulla prossima generazione di flagship.

Infatti, in queste ore è emersa la notizia che Xiaomi sta lavorando sulla definizione del design dei prossimi top di gamma. Stando a quanto svelato da ITHome, a svelare la notizia è stato direttamente Wei Xu, Design Directory del Xiaomi Industrial Design Department.

Xiaomi 14 Pro si preannuncia rivoluzionario grazie al design che sarà ispirato ad un precedente flagship con l’introduzione di feature innovative

Secondo le parole del dirigente, il futuro Xiaomi 14 Pro sarà ispirato a Mi 11 Ultra. I due device condivideranno alcune soluzioni stilistiche ma, al momento, non è chiaro quali saranno ne tanto meno in cosa si somiglieranno.

Nonostante questo approccio, Wei Xu garantisce che Xiaomi 14 Pro sarà più incredibile del predecessore. L’azienda sta lavorando sulla definizione di alcuni dettagli in quanto il design generale è già stato definito ed approvato.

Possiamo immaginare che l’elemento di congiunzione tra i due smartphone sarà l’utilizzo di un display secondario posto sul retro del device. Infatti, il Mi 11 Ultra utilizzava il display di una Mi Band 5 nell’area del comparto fotografico per mostrare l’ora, il tempo, il player musicale e le notifiche.

Purtroppo, al momento non sono disponibili ulteriori informazioni come la dimensioni del display o il System-on-Chip utilizzato. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.