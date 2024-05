Porsche si sta preparando al debutto della nuova 911. Il modello più iconico dell’azienda tedesca è in fase di sviluppo e test e adotterà, per la prima volta, una trazione ibrida. Il brand ha scelto questo approccio per offrire ai propri clienti un notevole incremento prestazionale senza modificare l’esperienza di guida tipica.

Come rivelato da Frank Moser, Vice Presidente della Linea Modelli 911 e 718: “Per la prima volta nei 61 anni di storia della nostra icona, stiamo installando un sistema di trazione ibrida in una 911 da strada. Queste innovative performance ibride renderanno la 911 ancora più dinamica”.

Il portavoce della Casa di Stuttgart ha confermato che l’azienda non ha lasciato nulla al caso. La nuova 911 è stata testata in ogni tipo di condizione e sulle strade di tutto il mondo. In questo modo, la vettura ha potuto sperimentare il caldo torrido e il gelo glaciale, senza il minimo problema.

Porsche sta ultimando lo sviluppo della nuova 911 ibrida stabilendo un nuovo record interno al Nürburgring Nordschleife

Anche per quanto riguarda la spinta del propulsore, i tecnici hanno voluto saggiarne le performance sia su pista che su strada. In totale, Porsche ha dichiarato che i test hanno permesso di raggiungere e superare oltre cinque milioni di chilometri di guida.

La prova più impegnativa, però, è quella in pista. La nuova Porsche 911 ha superato brillantemente la sfida offerta dal Circuito del Nürburgring Nordschleife. Sul tracciato tedesco, noto agli appassionati come Inferno Verde, la vettura ha battuto di 8.7 secondi il tempo stabilito dalla precedente generazione.

Gli oltre 20 chilometri del tracciato sono stati completati in 7:16.934 minuti. La Porsche 911 che ha stabilito questo record interno era equipaggiata con pneumatici stradali standard e l’alettone posteriore fisso disponibile come optional. La presenza di componenti di serie sottolinea ulteriormente l’incremento prestazionale derivante dalle doti dinamiche e aerodinamiche della nuova generazione oltre che da un propulsore migliorato. Inoltre, la trazione ibrida permette di garantire maggiore aderenza e, quindi, una migliore percorrenza in curva.