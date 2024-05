Dyson, noto per i suoi aspirapolvere di alta qualità, sta portando avanti una vera rivoluzione nella pulizia domestica con il suo nuovo Dyson WashG1. Prima di questo, Dyson era principalmente conosciuto per i suoi modelli per la pulizia a secco, ma ora si sta spostando verso la pulizia ad acqua, e il WashG1 è il primo passo in questa direzione.

Il nuovo WashG1 di Dyson

Il WashG1 è una novità assoluta per Dyson. È il primo prodotto della marca progettato esclusivamente per la pulizia ad acqua dei pavimenti. E il bello è che non aspira affatto! Invece di raccogliere lo sporco tramite l’aspirazione, utilizza due rulli in microfibra bagnati per detergere il pavimento, raccogliendo lo sporco e i detriti. Questa è una svolta rispetto ai tradizionali modelli Dyson, che puntavano principalmente sull’aspirazione.

Una delle cose più interessanti del WashG1 è che può rimanere in piedi da solo. Questo significa che non devi preoccuparti di tenerlo sollevato mentre lo usi, il che rende il processo di pulizia molto più comodo e pratico.

Il funzionamento del WashG1 è abbastanza intuitivo. Bagni i rulli in microfibra con acqua pulita e poi li fai rotolare sul pavimento. I rulli catturano lo sporco e i detriti, che vengono poi estratti e depositati in un serbatoio apposito. Questo processo garantisce una pulizia efficace e completa senza la necessità di aspirare.

Dopo aver pulito, puoi semplicemente riporre il WashG1 nella sua base di ricarica, dove può anche autolavarsi. Questo rende la manutenzione molto più semplice rispetto ai tradizionali aspirapolvere. Inoltre, la batteria sostituibile offre fino a 35 minuti di autonomia, il che è abbastanza per pulire una buona superficie di pavimento.

Un’offerta irrinunciabile

Il Dyson WashG1 sarà disponibile a partire da settembre, al prezzo di 699 euro. Ma c’è un’offerta speciale per coloro che lo acquisteranno direttamente dal sito Dyson: riceveranno una muta di rulli omaggio. Quindi se stai pensando di fare un upgrade al tuo sistema di pulizia, potrebbe valerne la pena dare un’occhiata al Dyson WashG1.