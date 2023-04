Asus Rog Phone 7 è ufficiale, arriva il nuovo smartphone da gaming, che alza ulteriormente l’asticella con prestazioni al top, grazie alla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 gen 2, affiancato dall’incredibile sistema di raffreddamento GameCool 7.

I nuovi membri della serie più famosa al mondo sono come al solito un paio: Rog Phone 7 e Rog Phone 7 Ultimate, dotati di un design bicolore ultra-futuristico, e delle tantissime ottimizzazioni/personalizzazioni ROG, il cui unico obiettivo è fornire un’esperienza di gioco avanzato. Il sistema GameCool, ad esempio, incrementa l’efficienza della dissipazione del calore fino a 168%, riuscendo così a raggiungere migliori prestazioni senza compromessi, grazie allo Snapdragon 8 Gen 2 da 3,2GHZ (che risulta il 15% più veloce ed efficiente dal punto di vista energetico). Ad affiancare il tutto troviamo ben 16GB di RAM LPPDDR5X, 512GB di memoria interna UFS 4.0, la piena compatibilità con il WiFi 7 e la funzione Multi-Link.

Asus Rog Phone 7, un mostro di potenza

Il gaming sarà rapidissimo, data la presenza di un display AMOLED, realizzato da Samsung, con touch sampling di 720hz, refresh rate a 165Hz, ed una luminosità massima di ben 1’500 nit, ed il supporto al ray tracing con accelerazione hardware. Solo nel caso del Rog Phone 7 Ultimate, nella parte posteriore trova posto il caratteristico display ROG Vision, un pannello a matrice ampiamente personalizzabile, con visualizzazione di animazioni, eventi di sistema e simili.

Il gioco è senza compromessi non solo visivamente e tecnicamente, ma anche per quanto riguarda la resa audio, sono stati integrati due speaker frontali da 12 x 16 millimetri, con un volume massimo che supera del 50% il modello precedente, coadiuvati dalla presenza di un sub-woofer da 13 x 38 millimetri a cinque magneti, per audio a due canali e bassi incrementati del 77% (non manca comunque il jack da 3.5mm).

Le funzionalità software, come le gestures (Dual Action, Tocca e Scorri, Puntamento Giroscopico e simili), X Sense (effetti visivi), X Capture (registra in automatico i momenti del gioco con IA) e altri ancora, vanno a completare l’ottima esperienza che il nuovo smartphone riesce ad offrire.

Prezzi

I prezzi di vendita sono complessivamente allineati alla qualità, si parte da un minimo di 1029 euro per l’acquisto di ROG Phone 7 12GB/256GB, passando per i 1199 euro necessari per la variante con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna, per finire con i 1429 euro che saranno da pagare per l’acquisto del modello ROG Phone 7 Ultimate, sempre con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna.