Arriva ufficialmente sul mercato italiano la nuova MoGo 2 Series di XGIMI, la gamma di seconda generazione di uno dei brand più importanti nella produzione di proiettori portatili, portando una ventata di novità e di prezzi molto più alla portata di ogni utente.

La serie, composta ufficialmente da MoGo 2 Pro e MoGo 2, potrà essere acquistata sia sul sito ufficiale di XGIMi che su Amazon, senza comunque dimenticarsi dei principali rivenditori di elettronica del nostro paese. I due proiettori sono stati ridisegnati e progettati per i professionisti urbani, ma anche per le giovani famiglie, grazie all’interessante miglioramento della luminosità ed un dettaglio superiore, con lo sfruttamento della funzione Intelligent Screen Adaption 2.0.

MoGo 2 Pro è il primo proiettore di XGIMI ad integrare la tecnologia ISA 2.0, con la correzione trapezoidale completamente automatica, come anche la messa a fuoco, senza interruzioni; in altre parole potrete spostare fisicamente il proiettore, che la riproduzione non si interromperà, e tutto verrà adattato sul nuovo setup in automatico. La luminosità massima è più che sufficiente per l’utilizzo sia all’aperto che al chiuso, con il raggiungimento anche di 400 lumen ISO, affidandosi alle risoluzioni native di 1080p per il MoGo 2 Pro e di 720p per il MoGo 2.

XGIMI MoGo 2, quanto costano?

I prezzi dei due nuovi proiettori non si discostano da quanto effettivamente visto in passato, più precisamente raggiungono 599 euro per il MoGo 2 Pro, disponibile nella colorazione Sandstone-textured Mocha Gold, fino a scendere ai 399 euro necessari per l’acquisto di MoGo 2 nella colorazione Frosty Grey. Entrambi i modelli descritti nell’articolo sono disponibili all’acquisto da oggi, 26 aprile 2023.