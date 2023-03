XGIMI, azienda che da molti anni è leader nel settore della produzione di proiettori e laser TV, ha quest’oggi presentato al mondo i nuovi modelli della serie MoGo 2, più precisamente MoGo 2 Pro e MoGo 2. Il miglioramento è stato implementato nella luminosità massima raggiungibile, nella nitidezza e nella potenza dello speaker, con l’introduzione della funzione Intelligent Screen Adaption nel MoGo 2 Pro.

Entrambi i modelli riescono a raggiungere una luminosità massima di 400 lumen ISO, considerando la risoluzione di 1080p per MoGo 2 Pro e di 720p per MoGo 2, segnando anche una svolta nelle prestazioni cromatiche, grazie al supporto fino al 90% della gamma DCI-P3. Il nuovo standard di temperatura D65 viene utilizzato anche nei nuovi proiettori, per una maggiore resa dei dettagli cromatici e video sempre più di qualità.

XGIMI, ecco i nuovi modelli

L’attenzione è stata posta non solo al miglioramento visivo, anche alla qualità del suono, infatti le specifiche degli speaker sono state aggiornate completamente, con due unità da 8 watt, per una potenza superiore al normale (in genere si fermano a 5 watt), ed uscita sono su due lati, con l’obiettivo di fornire un audio più tridimensionale e coinvolgente, riducendo l’eventuale perdita delle frequenze più alte (quattro modalità disponibili: Musica, News, Film e Sport).

Per la prima volta in XGIMI, arriva la tecnologia ISA 2.0 (presente solo su MoGo 2 Pro, su MoGo 2 è ferma alla versione 1.0′), che promette correzione automatica trapezoidale e messa a fuoco senza interruzione della visione delle immagini, ciò permetterà agli utenti di spostare liberamente il proiettore, senza notare differenze. Per garantire la protezione completa, degli occhi, il segnale verrà interrotto ogni qualvolta qualcuno transiterà anteriormente al proiettore.

Il sistema operativo Android TV 11 offre un’esperienza più fluida e maggiore possibilità di personalizzazione, con un occhio sempre alla portabilità estrema, date le ridotte dimensioni di entrambi i modelli XGIMI. MoGo 2 è disponibile all’acquisto in pre-ordine da oggi, 30 marzo, al prezzo di 399 euro, mentre MoGo 2 Pro a 599 euro sul sito ufficiale; a partire dal 25 aprile sarà poi possibile acquistarli nei principali negozi di elettronica.