Il team di Rockstar Games ha confermato di essere attivamente al lavoro su GTA VI. Il titolo è conosciuto con il nome in codice “Project Americas” e dovrebbe permettere ai giocatori di tornare tra le strade di una Vice City totalmente diversa da quella del capitolo omonimo. Usiamo il condizionale in quanto Rockstar Games non ha rivelato nessun dettaglio ufficiale in merito a GTA VI. L’unica informazione certa è stata rilasciata a febbraio 2022, con la conferma che il team stava lavorando allo sviluppo del gioco. Da allora, dopo oltre un anno, non sono emerse informazioni certe. Le uniche informazioni che abbiamo provengono dall’importante fuga di notizie e video gameplay avvenuta nei mesi scorsi. Tuttavia, per stessa ammissione di Rockstar Games, riguardava dati di gioco relativi alle prime fasi dello sviluppo.

Rockstar Games potrebbe condividere nuovi dettagli su GTA VI molto presto, alcuni esperti indicano maggio come mese di grandi annunci

I think There is actually a good chance that GTA 6 will be announced before May 17th pic.twitter.com/6HXvYGRZ1X — mnm345 (@mnm345x) April 22, 2023

Tuttavia, secondo alcuni utenti su Twitter, l’attesa per le informazioni su GTA VI sembra essere agli sgoccioli. In particolare, come affermato da mnm345, Rockstar Games potrebbe condividere nuovi dettagli il prossimo 17 maggio.

Probabilmente, in questa data arriverà un trailer ufficiale con scene di gameplay e, molto probabilmente, anche la data di lancio definitiva. Ricordiamo di prendere queste informazione con le pinze in quanto si tratta di dettagli non confermati ma frutto solo di indiscrezioni ed anticipazioni non ufficiali.

Per il momento, le uniche informazioni disponibili indicano che GTA VI sarà ambientato a Vice City e permetterà di seguire le vicende di due protagonisti, Jason e Lucia. I personaggi saranno ispirati a Bonnie e Clyde e porteranno scompiglio per le vie della città e le aree circostanti.