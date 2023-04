Resident Evil 4 può essere considerato a tutti gli effetti un successo per Capcom. La versione remake del titolo uscito nel 2005 sta appassionando gli utenti di vecchia data ma anche tanti nuovi utenti che si stanno avvicinando al brand.

Tutti sono pronti a vestire i panni di Leon S. Kennedy e ad affrontare la missione di salvare la figlia del Presidente degli Stati Uniti. Per riuscire nell’impresa, un’ottima gestione dell’inventario è fondamentale per poter trasportare quante più armi e risorse possibile.

L’inventario di Resident Evil 4 è rappresentato da una valigetta suddivisa in vari slot. Ogni tipologia di arma, equipaggiamento, kit medico e munizioni occupa una quantità di spazio diversa. Per non ritrovarsi senza spazio nell’inventario, è necessario sistemare al meglio ogni elemento senza lasciare spazi vuoti.

Resident Evil 4, un utente dimostra che Leon S. Kennedy difficilmente potrebbe trasportare la valigetta/inventario nella vita reale

Questa fase di gameplay di Resident Evil 4 ricorda molto il tetris e si rivela fondamentale per raccogliere tutte le risorse che si trovano sparse per la mappa di gioco. Tuttavia, un utente Reddit si è chiesto come faccia Leon S. Kennedy a trasportare tutto quell’equipaggiamento.

Ecco quindi che AbatNaBitin ha deciso di fare una prova pratica. Ha fatto uno screenshot della valigetta piena di armi e accessori e ha deciso di ricreare la configurazione nella vita reale.

Tutte le armi e le risorse mostrate nella foto sono a grandezza naturale ed emerge chiaramente che sarebbe piuttosto difficile farle entrare tutte in una valigetta. Inoltre, l’utente ha anche trovato un manichino di Leon S. Kennedy che permette di guardare tutto in proporzione.

Chiaramente, la gestione dell’inventario di Resident Evil 4 messo in atto da Capcom è una esagerazione che supera la logica per esigenze di gameplay. La formula funziona benissimo per il gioco anche se richiede la sospensione dell’incredulità.