Dopo una gestazione piuttosto turbolenta, finalmente Dead Island 2 ha visto la luce. Gli sviluppatori di Dambuster Studios e il publisher Deep Silver hanno creduto con forza nel progetto.

I numeri sembrano aver dato ragione ai creatori del gioco. Infatti, secondo i dati registrati da Gematsu, le vendite globali del titolo nei primi tre giorni dal lancio hanno superato il milione di unità.

Questi numeri fanno rifermento alle vendite totali per tutte le piattaforme supportate. Infatti, ricordiamo che Dead Island 2 è stato lanciato per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC lo scorso 21 aprile.

Dead Island 2 è un successo per gli sviluppatori, i giocatori stanno facendo a fettine milioni di zombie che infestano Los Angeles

Inoltre, sono molto interessanti le statistiche legate al gameplay dell’action ambientato in una apocalisse zombie. Deep Silver ha condiviso alcuni dati piuttosto eloquenti che fanno il punto sull’attuale situazione del gioco. In totale, sono:

11 milioni le ore giocate

28 milioni di giocatori morti (oltre il doppio della popolazione di Los Angeles)

45 milioni di zombie tagliati a metà

756 milioni di zombie con arti amputati

1.1 miliardi di zombie uccisi

Le statistiche sono destinate ad aumentare con il tempo, ma questi numeri confermano che Dead Island 2 è ampiamente apprezzato dai giocatori. Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire quali record saranno raggiunti dopo la prima settimana di gioco.