La saga di The Witcher targata Netflix ha riscosso un successo quasi del tutto positivo. La storia narrata è tratta direttamente dalle opere di Andrzej Sapkowski più che dall’adattamento videoludico di CD Projekt RED.

Ecco quindi che le aspettative per la terza stagione sono molto alte. Stando alle ultime indiscrezioni emerse, la nuova stagione in arrivo permetterà di conoscere il nuovo villain della serie.

Come anticipato da RedanianIntelligence, il cattivo di turno sarà il Professore. Si tratta di un nemico che i lettori dei romani conoscono bene in quanto ampiamente trattato nei libri scritti da Andrzej Sapkowski e dedicati a Geralt di Rivia.

La terza stagione di The Witcher sarà l’ultima per Henry Cavill e introdurrà un nuovo potente e temibile villain ispirato dai romanzi di Andrzej Sapkowski

Ad interpretare il Professore ci sarà Sunny Patel e il personaggio apparirà direttamente un una delle prima puntate della terza stagione di The Witcher. Nel romanzo “Il tempo della guerra“, il Professore e i suoi scagnozzi sono alla ricerca di Yennefer e Ciri. Tuttavia, starà a Geralt proteggere le due donne ed impedirne la cattura.

Purtroppo, al momento, non è chiaro come evolverà la serie Netflix e se la storia originale verrà rispettata o reinterpretata. Infatti, molti aspetti delle precedenti stagioni hanno visto un chiaro adattamento dell’opera orginale, modificata per assecondare meglio il medium televisivo.

Ricordiamo che la terza stagione di The Witcher dovrebbe fare il proprio debutto in estate. Tuttavia, Netflix non ha confermato alcun dettaglio ufficiale in merito alla serie. Sono attese maggiori informazioni proprio in queste ore e, probabilmente, si tratterà di un nuovo trailer o della data di uscita ufficiale.