Il debutto del nuovo OnePlus Nord N30 5G 2023 Edition sembra ormai molto vicino. Il device sarà lanciato dal produttore nel mercato americano nelle prossime settimane e, per questo, stanno iniziando ad emergere i primi dettagli.

In particolare, i leaker sono riusciti a scoprire i render ufficiali del Nord N30 5G. A giudicare dalle prime immagini, il design sembra ricordare molto da vicino quello del Nord CE 3 Lite. Il motivo è presto spiegato.

OnePlus presenterà il nuovo Nord N30 5G nei mercati internazionali e lo smartphone sarà a tutti gli effetti una versione ribrandizzata del Nord N30 5G. Questo dispositivo è stato commercializzato nei mercati asiatici e ora arriverà anche nel resto del mondo.

OnePlus Nord N30 5G 2023 si mostra nei primi render che svelano un dettaglio molto importante, sembra il rebrand di un altro device

Oltre che nel design, tra cui spicca anche la stessa colorazione Lime, i due smartphone saranno identici anche nelle specifiche tecniche. Ecco quindi che possiamo aspettarci la presenza di un display FullHD+ mentre come SoC ci sarà il Qualcomm Snapdragon 695 affiancato da 8GB di RAM.

Il comparto fotografico sarà caratterizzato da una tripla ottica con sensore principale da 108 megapixel. A supporto troveremo un sensore di profondità da 2MP e un’ottica macro da 2MP. La fotocamera frontale, invece, sarà da 16 megapixel ottimizzata per i selfie.

Il sistema operativo del Nord N30 5G sarà basato su Android 13. Ricordiamo che, al momento, non si tratta di informazione confermate ufficialmente da OnePlus. Il produttore non ha dichiarato nulla in merito e quindi attendiamo maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.