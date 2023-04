In estate arriverà la nuova generazione di smartphone pieghevoli di Samsung. I protagonisti principali saranno Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5, diretti successori dei foldable dello scorso anno.

Nonostante manchino ancora molte settimane al lancio, le indiscrezioni a riguardo si stanno facendo più insistenti. In particolare, gli analisti hanno ottenuto maggiori dettagli in merito al Galaxy Z Flip 5 e alla sua fotocamera frontale.

Stando a quanto rivelato da GalaxyClub, Samsung sembra intenzionata a non cambiare questa ottica rispetto al modello precedente. Ecco quindi che il Galaxy Z Flip 5 utilizzerà sempre un sensore da 10 megapixel come selfie camera.

Samsung Galaxy Z Flip 5 avrà la stessa selfie camera del modello precedente ma c’è un buon motivo per questa scelta

Al momento non è chiaro se anche le altre specifiche, come l’apertura e la tecnologia autofocus, resteranno invariate o ci saranno dei piccoli cambiamenti. Tuttavia, non bisogna considerare questa scelta come mancanza di volontà di innovare da parte del produttore coreano.

Infatti, il Galaxy Z Flip 5 sarà caratterizzato da un display esterno più grande che quindi occuperà maggiore spazio sulla scocca esterna. Questo significa che gli utenti potranno utilizzare le ottiche posteriori e il display esterno per scattarsi selfie di qualità. Infatti, sarà possibile utilizzare il pannello esterno come mirino per ottenere la giusta inquadratura e scattare di conseguenza.

Questa modalità permetterà di migliorare i selfie e sfruttare le ottiche principali invece che la fotocamera frontale. La fotocamera frontale resterà comunque a disposizione per fare videochiamate o scattare fotografie al volo che non necessitano di una qualità troppo elevata.

Ricordiamo che la data di uscita ufficiale dei Samsung Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 non è ancora stata confermata. Di solito, la finestra di lancio dei foldable coreani è in estate con particolare attenzione al mese di agosto. Quest’anno, alcuni analisti sostengono che l’azienda potrebbe anticiparne il debutto alla fine di luglio. Non resta che attendere per avere maggiori dettagli.