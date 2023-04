Nel panorama della telefonia mobile in Italia, Vodafone è senza ombra di dubbio uno degli operatori telefonici più affidabili. Questo grazie alla sua affidabilità e soprattutto grazie alle sue offerte davvero convenienti. Per tutti i nuovi clienti dell’operatore, in particolare, sono disponibili numerose offerte molto interessanti, sia dedicate alla rete fissa sia dedicate alla rete mobile.

Vodafone, tante offerte interessanti per tutti i nuovi clienti dell’operatore

Come già accennato in apertura, sono al momento disponibili davvero tante offerte interessanti per tutti i nuovi clienti del noto operatore telefonico rosso. Sono disponibili in particolare sia offerte di rete mobile sia offerte di rete fissa. Per quanto riguarda quest’ultima tipologia, è ad esempio disponibile l’offerta denominata Vodafone Internet Unlimited.

Questa offerta include ogni mese navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH e anche chiamate illimitate. L’offerta in questione ha un costo di 24,90 euro al mese per tutti i nuovi clienti Vodafone. Per chi è già cliente dell’operatore di rete mobile, il costo mensile dell’offerta è invece di 22,90 euro.

L’operatore telefonico sta anche proponendo svariate offerte dedicate alla telefonia mobile. Per tutti i nuovi clienti, è ad esempio disponibile l’offerta mobile Vodafone Red Max Under 25. Quest’ultima include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività massima pari al 5G. Il costo è di 9,99 euro al mese con metodo di pagamento Smart Pay.

È inoltre disponile la nota offerta Vodafone Silver. Quest’ultima viene proposta in diverse versioni, comprendenti 150 o 200 GB di traffico dati per navigare però con connettività 4G.