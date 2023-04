A quanto pare alcuni clienti di Vodafone riceveranno molto presto una batosta notevole. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, infatti, il noto operatore telefonico italiano introdurrà alcuni aumenti per tutti coloro che possiedono una scheda sim dati abbonamento. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone, alcuni clienti vedranno aumentare il costo della propria offerta

Secondo quanto riportato in queste ore dai colleghi di Mondomobileweb.it, alcuni clienti dell’operatore telefonico rosso vedranno aumentare il costo della propria offerta. In particolare, a partire dal mese di maggio 2023 alcune offerte di rete mobile subiranno un aumento del costo mensile di 1,99 euro.

Gli utenti malcapitati saranno comunque avvertiti dell’arrivo di queste rimodulazioni tramite apposta comunicazione. Quest’ultima sarà riportata direttamente nella fattura del mese di marzo 2023. Come di consueto, gli utenti potranno esercitare il proprio diritto di recesso senza alcun costo di penalità e senza alcun costo di disattivazione.

Potranno farlo in diversi modi. Potranno ad esempio inviare la comunicazione all’indirizzo disdette@vodafone.pec.it. potranno poi inviare una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 10015 Ivrea, Torino. In alternativa, si potrà chiamare il Servizio Clienti Vodafone al 190. Infine, sarà possibile compilare il modulo dedicato nei negozi Vodafone. L’importante è specificare correttamente la modifica delle condizioni contrattuali”.

Secondo quanto comunicato ufficialmente dall’operatore telefonico, questi ulteriori aumenti saranno introdotti a breve “per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico“.

Insomma, gli utenti avranno comunque a disposizione un po’ di tempo per decidere se rimanere oppure se cambiare la propria offerta.