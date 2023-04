Smartphone radioattivi, in tasca potresti avere una bomba ad orologeria

Gli smartphone emettono realmente radiazioni? La risposta è affermativa, ed è essenziale mantenerli distanti da zone sensibili come organi genitali, cuore e testa. Ecco una lista degli smartphone radioattivi più pericolosi e non, in circolazione.

Smartphone radioattivi: fate attenzione ai modelli dell’elenco

Alcuni modelli di smartphone radioattivi potrebbero non essere recentissimi, ma sicuramente non sono scomparsi del tutto dalla circolazione. La classifica è stata redatta dal Bankless Times e mette in evidenza il Motorola Edge (1,79 W/Kg) al primo posto, seguito dal ZTE Axon 11 5G (1,59 W/Kg) e dal OnePlus 6T (1,55 W/Kg). Di seguito è riportata la lista completa.

Google Pixel 6 (anno di produzione 2021), indice Sar 0,98

Google Pixel 5A (2021), indice Sar 0,93

Motorola Edge (2020), indice Sar 0,71

iPhone 12 (2020), indice Sar 0,47

Huawei Mate 20 Pro (2018), indice Sar 0,40

Motorola Moto G7 – 0,45 W/kg

Wiko View 2 – 0,43 W/kg

Razer Phone – 0,42 W/kg

Samsung Galaxy Note 9 (Exynos) – 0,381 W/kg

LG V30 – 0,375 W/kg

ASUS ZenFone Max Pro (M2) – 0,347 W/kg

Samsung Galaxy S8 – 0,32 W/kg

” Galaxy J4+ – 0,32 W/kg

ZTE Blade V9 – 0,32 W/kg

LG V40 ThinQ – 0,318 W/kg

Samsung Galaxy J6+ – 0,31 W/kg

ZTE Blade A610 – 0,31 W/kg

Motorola Moto G5 Plus – 0,30 W/kg

Motorola Moto Z – 0,30 W/kg

Samsung Galaxy S9+ – 0,29 W/kg

Wiko View 2 Go – 0,287 W/kg

Essential PH-1 – 0,28 W/kg

LG Q6/Q6+ – 0,28 W/kg

HTC U11 Life – 0,28 W/kg

Samsung Galaxy S8+ – 0,26 W/kg

” Galaxy S7 edge – 0,26 W/kg

” Galaxy A8 – 0,24 W/kg

LG G7 – 0,24 W/kg

LG G6 – 0,235 W/kg

Nokia 6 – 0,207 W/kg

Samsung Galaxy Note 8 – 0,173 w/kg

ZTE Axon Elite – 0,17 W/kg

Smartphone radioattivi mediamente pericolosi

Apple iPhone 8 Plus – 0,99 W/kg

Huawei Mate 20 – 0,99 W/kg

Google Pixel 2 XL – 0,98 W/kg

Xiaomi Mi8 Pro – 0,969 W/kg

” Mi A2 – 0,963 W/kg

Huawei P10 – 0,96 W/kg

” Mate 20 Pro – 0,96 W/kg

Google Pixel 2 – 0,93 W/kg

Huawei P10 Plus – 0,89 W/kg

Huawei P10 Lite – 0,89 W/kg

Sony Xperia XZ – 0,870 W/kg

Apple iPhone X – 0,87 W/kg

Huawei Mate 10 Pro – 0,87 W/kg

” P Smart 2019 – 0,83 W/kg

” P20 – 0,76 W/kg

” P20 Lite – 0,75 W/kg

Xiaomi Mi8 Lite – 0,749 W/kg

LG G5 – 0,737 W/kg

Huawei P20 Pro – 0,73 W/kg

Apple iPhone SE – 0,720 W/kg

Sony Xperia X – 0,720 W/kg

Nokia 8 – 0,711 W/kg

HTC U11+ – 0,63 W/kg

Honor 10 Lite – 0,6 W/kg

Redmi Note 7 – 0,591 W/kg

ASUS ZenFone Zoom S – 0,588 W/kg

Xiaomi Mi A2 Lite – 0,547 W/kg

Motorola Moto G7 Plus – 0,542 W/kg

Pocophone F1 – 0,537 W/kg

Samsung Galaxy S10+ – 0,516 W/kg

– 0,516 W/kg Nokia 8.1 – 0,514 W/kg

Razer Phone 2 – 0,508 W/kg

Telefoni molto pericolosi

Samsung Galaxy S21 Ultra (anno di produzione 2021), indice Sar 1,79

Oppo Find X3 Pro (2021), indice Sar 1,26

Oneplus 9 (2021), indice Sar 1,17

Motorola Edge 20 (2021), indice Sar 1,00

iPhone 13 Pro (2021), indice Sar 0,99

Xiaomi Mi A1 – 1,75 W/kg

OnePlus 5T – 1,68 W/kg