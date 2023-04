Lo spazio si sa è colmo di fenomeni davvero affascinanti quanto incredibilmente maestosi, dai buchi neri fino ai quasar, tra questi spicca anche quello di fusione tra galassie, si perchè in quanto corpi celesti fluttuanti nello spazio, alle volte anche le galassie così come le stelle possono scontrarsi e provocare una cataclismica fusione, questo è il destino della nostra Via Lattea, destinata a fondersi tra miliardi di anni con la vicina Andromeda, noi probabilmente non ci saremo per assistere all’evento ma il suo avvenimento è pressoché certo.

Il telescopio spaziale James Webb ci ha però permesso di assistere a questo tipo di fenomeno, i suoi occhi sono infatti riusciti a catturare una fusione tra due galassie lontane producendo un’immagine spettacolare.

Brilla come trilioni di soli

La foto del telescopio mostra un complesso di due galassie nella costellazione di Serpens, che collettivamente si chiamano Arp220, distanti circa 250 milioni di anni luce, che si stanno fondendo.

Le fusioni galattiche sono processi decisamente molto lunghi, anche a livello cosmico, secondo gli scienziati la fusione per Arp220 ha avuto inizio circa 700 milioni di anni fa, mentre quella tra Andromeda e la Via Lattea, inizierà tra circa 4 o 5 miliardi di anni e perdurerà anche per oltre 10 miliardi di anni.

Nella foto comunque possiamo vedere enormi ammassi di gas che si addensano nella regione centrale a formare regioni di formazione stellare, il centro da solo, molto piccolo, contiene l’equivalente dei gas della Via Lattea, producendo un brillamento davvero senza precedenti, luminoso come trilioni di soli tutti insieme.