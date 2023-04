IPTV letteralmente al bando, è caccia aperta agli oltre 5 milioni di trasgressori, solamente in Italia, che periodicamente guardano le pay TV a titolo completamente gratuito, sfruttando un metodo illegale ed in grado di portare una perdita di ricavi di oltre 1 miliardo di euro all’anno.

La nuova Legge approvata dal Governo Italiano, vede offrire all’AGCOM pieni poteri di agire in tempi strettissimi (si parla anche di soli 5 minuti), per ordinare agli operatori telefonici di bloccare istantaneamente una connessione (limitando DNS o IP), limitando così la diffusione del segnale. Questa la novità principale, sebbene si parli anche di un possibile, futuro, tracciamento degli utenti che fruiscono dell’IPTV (ma è un’idea solamente abbozzata).

IPTV e TV gratis, cosa rischiano gli utenti

Nello stesso periodo sono state inasprite le sanzioni per coloro che trasmettono e ricevono il segnale dell’IPTV, non solo in via digitale ma anche fisicamente (non dimentichiamo che spesso vengono venduti veri e propri hard disk contraffatti). La nuova Legge prevede una pena commisurata, in maniera direttamente proporzionale, al numero di file in possesso dell’utente coinvolto o effettivamente distribuiti.

La sanzione minima è di 2582 euro, fino a raggiungere un massimo di ben 15493 euro, i consumatori più recidivi rischiano anche il carcere, con pene di reclusione che vanno da un minimo di 6 mesi, fino ad un massimo di 3 anni. Al solito raccomandiamo caldamente di non dare assolutamente seguito alla diffusione dell’IPTV, non vale la pena rischiare così tanto per guardare semplicemente dei contenuti.