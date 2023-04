Guardare Sky e Dazn gratis, sfruttando il mondo che ruota attorno all’IPTV, è una pratica assolutamente illegale, che può portare ad importanti sanzioni all’utente finale, oltre che addirittura ad una pena detentiva, solamente nei casi più estremi.

Tutti coloro che al giorno d’oggi sfruttano l’IPTV per guardare illegalmente i contenuti, si stimano 5 milioni di persone solo in Italia, non sanno che rischiano tanto quanto coloro che forniscono i contenuti. In altre parole, ricevere e fruire direttamente dei canali televisivi a titolo gratuito, o anche con un esborso ridottissimo, può causare non pochi problemi, in quanto pratica illegale e per questo sanzionata dalla Legge.

IPTV, Sky e Dazn sono gratis, ma occhio alle sanzioni

La nuova stretta che il Governo ha deciso di attivare per contrastare la crescente diffusione del fenomeno, porta sostanzialmente a conferire pieni poteri all’AGCOM, la quale si ritrova ad avere la possibilità di ordinare al gestore telefonico l’interruzione del segnale, nel caso in cui dovesse verificare l’effettiva trasmissione illegale dei contenuti. I tempi di risposta sarebbero rapidissimi, dalla verifica all’interruzione potrebbero intercorrere anche soli 5 minuti.

Gli utenti coinvolti rischierebbero altresì sanzioni pecuniarie, che potrebbero raggiungere anche oltre 200’000 euro (nel caso di coloro che trasmettono il segnale e lo condividono con altri), tramutate in fino a 3 anni di carcere. Tutto questo per rimarcare il concetto di non prendere l’IPTV alla leggera, è un reato vero e proprio, e come tale si potrebbe incorrere in problemi molto gravi.