L’operatore virtuale ho.Mobile ha recentemente avviato una nuova campagna winback dedicata ad alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale.

Si tratta di una nuova promozione che permette di ottenere anche una ricarica omaggio di 5 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.Mobile: nuova promozione per alcuni ex clienti

Le offerte sono attivabili nei punti vendita fisici e online nel sito ufficiale dell’operatore virtuale e rientrano nella gamma “Super Giga +30GB” perché prevedono 30 Giga al mese in più rispetto alle offerte in commercio fino al mese scorso.

Con questa nuova campagna winback, il testo dell’SMS inviato agli ex clienti selezionati è il seguente: “È tutto rose e fiori! Non è la primavera ma le offerte di ho. a partire da 130 Giga a 6,99 euro al mese se sei cliente Iliad, CoopVoce, Fastweb e altri operatori. Torna con noi entro il 30/04. In più, una ricarica omaggio di 5 euro entro 7 giorni dal tuo primo rinnovo. Guarda il nuovo spot su https:://bit.ly/IoHoMobileEtu. Gestisci i tuoi consensi nella sezione Privacy Policy del sito“.

Come indicato nel messaggio in questione, per attivare queste offerte con almeno 130 Giga da 6,99 euro al mese, è necessario provenire da Iliad, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali. In ogni caso, gli ex clienti vengono invitati a tornare in ho. Mobile entro il 30 Aprile 2023, ovvero entro l’effettiva scadenza delle offerte indicata sul sito ufficiale dell’operatore, salvo cambiamenti.