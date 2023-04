Il debutto di Xiaomi 13 Ultra è ormai imminente. Il 18 aprile si terrà l’evento “Carry the Light Together” in Cina e il protagonista assoluto sarà il nuovo flagship del brand. Tuttavia, a poche ore dal lancio ufficiale, ecco arrivare nuove indiscrezioni sulla scheda tecnica del device.

In particolare, le nuove informazioni riguardano il display di Xiaomi 13 Ultra. Come confermato direttamente da un poster promozionale del brand, il device sarà caratterizzato da un pannello dotato di risoluzione 2K pari a 1440 x 3200 pixel.

Tuttavia, la particolarità risiede nella realizzazione del display. Lo sviluppo è stato curato direttamente da Xiaomi in collaborazione con Huaxing mentre la realizzazione è stata affidata a TCL CSOT. Questo ha permesso di creare il display C7 ultra-clear.

Xiaomi 13 Ultra si preannuncia uno dei flagship più attesi dell’anno grazie ad una scheda tecnica incredibile e a soluzioni tecniche inedite

Rispetto al Samsung E6, il pannello C7 permette di offrire una maggiore luminosità, un miglior angolo di visione e un consumo minore. Tutte queste caratteristiche rendono il display del nuovo flagship uno dei migliori attualmente presenti sul mercato.

Dal punto di vista tecnico, il pannello è in grado di raggiungere la luminosità massima di 2.600 nits per i contenuti in HDR. La diagonale, non ancora confermata ufficialmente, dovrebbe essere di 6.7 pollici con il supporto al refresh rate a 120Hz. Passando alle altre caratteristiche tecniche attese, Xiaomi 13 Ultra sarà caratterizzato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 affiancato da 12GB di RAM e fino a 1TB di memoria interna.