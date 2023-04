Xiaomi 13 Ultra si preannuncia un vero e proprio cameraphone senza compromessi. L’azienda cinese sta puntando molto su questo aspetto grazie ad una dotazione tecnica di assoluto livello.

Tuttavia, non saranno solo le ottiche a rendere il nuovo flagship di Xiaomi una macchina fotografic di fascia alta. Infatti, l’azienda ha presentato un accessorio particolare che migliorerà la qualità delle foto.

Tramite un post su Weibo, l’account ufficiale del produttore ha mostrato un grip che si potrà attaccare allo Xiaomi 13 Ultra. Grazie a questo accessorio sarà possibile garantire una presa migliore sullo smartphone con benefici sulla stabilità e sulla qualità degli scatti.

A giudicare dalla foto condivisa, l’accessorio ricorderà a tutti gli effetti il grip utilizzato sulle macchine fotografiche professionali. Sebbene possa anche trattarsi di una trovata di marketing, siamo più propensi a credere che si tratti di un vero e proprio accessorio.

Infatti, il grip presenta anche un tasto dedicato allo scatto per facilitare gli utenti. Grazie alla migliore impugnatura sarà possibile regolare l’autofocus e lo scatto con una mano e con l’altra mano settare le impostazioni manuali per ottenere foto professionali.

Dal punto di vista tecnico, Xiaomi 13 Ultra si preannuncia un device senza rivali nel comprato fotografico. Ci aspettiamo la presenza di quattro ottiche diverse da 50 megapixel ma a soprendere sarà il sensore principale. L’ottica scelta dal produttore sarà il Sony IMX989 da 1 pollice con apertura variabile.

Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare. Ricordiamo che il debutto ufficiale del flagship è atteso per il 18 aprile, quindi manca pochissimo per scoprirne tutti i segreti.