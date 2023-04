Nel corso dei prossimi mesi, i nuovi Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5 faranno il proprio debutto sul mercato. Samsung presenterà i nuovi smartphone pighevoli nel corso di un evento Galaxy Unpacked che, molto probabilmente, si terrà ad agosto.

Le indiscrezioni riguardanti i nuovi device foldable hanno già iniziato a circolare tra cui alcuni dettagli sulle caratteristiche tecniche. Un nuovo report ha permesso di svelare quali saranno le batterie utilizzate per i device.

Samsung ha deciso di diversificare e, per questo motivo, le batterie di Fold 5 e Flip 5 saranno realizzate da LG. Si tratta di uno dei principali competitor dell’azienda coreana ma non sarà l’unico fornitore. Infatti, le batterie verranno realizzate anche da altri fornitori non meglio specificati.

Samsung ha scelto di andare sul sicuro e diversificare i fornitori per quanto riguarda le batterie dei nuovi Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5

La scelta di affidarsi ad LG, tuttavia, non è una novità. La collaborazione con Samsung dura ormai da anni e l’azienda ha realizzato le batterie di tutti i foldable coreani degli ultimi tre anni. Inoltre, l’azienda è anche tra i principali fornitori per la serie Galaxy S e per le altre famiglie di prodotto del brand.

Tra gli ulteriori fornitori di batterie per Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5, oltre ad LG e alla divisione interna Samsung SDI, figura anche la Cinese Amperex Technology Limited (ATL). Il motivo è da ricercare nella configurazione particolare dei foldable coreani.

Infatti, le batterie all’interno sono due e si dividono in primaria e secondaria. La prima ha una capacità maggiore della seconda e sono separate per essere alloggiate nelle due metà del device. In questo modo è possibile ripartire meglio i pesi e non influire troppo sullo spessore del dispositivo.

Dal punto di vista dei costi, si stima che ogni batteria potrebbe avere un costo di circa 10-15 dollari. Considerando che in ogni device ne sono presenti due, il costo totale di questa componente potrebbe arrivare a circa 30 dollari.