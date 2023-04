La prossima generazione di device foldable realizzati da Samsung farà il proprio debutto in estate. Il gigante coreano dovrebbe presentare i nuovi Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 tra agosto e settembre.

Le indiscrezioni trapelate precedentemente, indicavano che Samsung avrebbe osato per dimostrare la propria forza nel settore degli smartphone pieghevoli. Infatti, durante l’evento Galaxy Unpacked sarebbe stato presentato anche un foldable rivoluzionario caratterizzato da un display in tre parti e due cerniere.

Questo smartphone tri-fold si sarebbe affiancato ai Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 sia come concept che come device reale. Tuttavia, sembra che l’azienda coreana abbia abbandonato questa possibilità.

Samsung sta lavorando sulla nuova generazione di smartphone pieghevoli ma tra questi manca l’atteso smartphone tri-fold, uno smartphone caratterizzato da tre display pieghevoli

Stando a quanto emerso dalle dichiarazioni del leaker Max Jambor, al momento non esistono riferimenti diretti su questo particolare smartphone pieghevole. Il tri-fold non viene citato nei documenti di Samsung mentre i Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 lo sono quasi continuamente.

A fare eco a questi indiscrezioni troviamo anche Ross Young, CEO del DSCC. In una recente dichiarazioni, l’analista ha affermato che Samsung non presenterà un terzo smartphone pieghevole, confermando che i device di riferimento saranno esclusivamente Fold 5 e Flip 5.

Ricordiamo che si vocifera sullo sviluppo di questo device tri-fold ormai da anni. La prima volta che Samsung ha mostrato un prototipo risale al 2020 e, da allora, l’azienda ha depositato diversi brevetti in merito al design, alle cerniere e alle funzionalità. Tuttavia, la realizzazione vera e propria di un simile device foldable non sembra essere una priorità per Samsung.