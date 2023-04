Mini STAMPANTE termica portatile per smartphone, su Amazon a 23€

A chi non è mai capitato di avere la necessità di stampare una ricevuta o un’immagine dal proprio dispositivo mobile? Tale volontà si presenta spesso tra gli utenti, soprattutto coloro che si trovano abitualmente in giro per svariate motivazioni. Questa volta tutto ciò potrà essere soddisfatto da un dispositivo estremamente congeniale a tutto ciò in vendita su Amazon. Si tratta di una stampante fotografica di tipo termico che gode di dimensioni che potrebbero essere definite tascabili. Una comodità dunque che proprio oggi si manifesta ad un prezzo nettamente inferiore a quello di sempre.

Stampante termica portatile per avere ricevute e immagini tra le mani anche mentre siete fuori casa, la grande offerta su Amazon

Questo dispositivo, che si collega wireless proprio allo smartphone, consente di stampare ricevute e immagini in bianco e nero, il tutto mentre siete in movimento. Potrete stampare ad esempio dei piccoli documenti, dei foglietti adesivi o magari la semplice lista delle cose da fare.

Non importa il luogo dove vi troverete, se avrete dietro la piccola stampante potrete tirare fuori direttamente da essa ciò che vi occorre su carta. Non bisognerà avere inchiostro.

Il prezzo è una delle grandi notizie di oggi, visto che questa mini stampante fotografica per smartphone arriva a costare quasi la metà se considerato il prezzo iniziale. Amazon la rende disponibile di solito a 38,99 €, ma oggi sarà possibile risparmiare il 40%. Il prezzo finale corrisponderà quindi a soli 23,39€, il tutto spuntando il coupon del 40% disponibile proprio nella pagina di acquisto. Per ottenerla ora, bisogna solo aggiungerla al carrello.

