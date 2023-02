Stampante TERMICA wireless da tasca per stampare le vostre FOTO, costa 20 euro

In molti non lo sapevano neanche: esiste una particolare stampante dalle dimensioni tascabili che consente di stampare fotografie in modalità wireless e Bluetooth. Si tratta di una stampante termica, la quale può essere trasportata ovunque.

Stampante termica piccolissima disponibile su Amazon ad un prezzo di soli 22,99 €, ecco la promo

Direttamente su Amazon potrete oggi acquistare una mini stampante termica, la quale consente di stampare fotografie in mobilità. Si tratta di un dispositivo dotato di una testina di stampa termica di ottima qualità, con una risoluzione pari a 200 dpi.

La maggior parte dei dispositivi iOS e Android sono supportati, grazie alla presenza di un’applicazione dedicata. Ricordiamo che potete stampare le vostre foto in bianco e nero in mobilità, semplicemente portandovela in tasca. Per poterla acquistare su Amazon, dovrete solo aggiungerla al carrello al prezzo di 22,99 €.