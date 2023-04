CoopVoce, Vodafone distrutta con 150GB a 7 euro al mese

Tutti i gestori principali stanno facendo letteralmente a gara per riuscire ad accaparrarsi la maggior parte degli utenti che hanno voglia di cambiare. Effettivamente il cambio di gestore è un’idea che sta accarezzando più persone durante questi ultimi mesi, soprattutto per via delle nuove rimodulazioni che hanno modificato i prezzi delle offerte sottoscritte in precedenza.

Per questo motivo la raccolta di informazioni tramite il web è partita, cercando di capire quali sono i migliori provider ad offrire soluzioni utili. Una menzione particolare è da riservare a CoopVoce, gestore che fa del gran numero di contenuti e del prezzo molto basso le sue principali caratteristiche. E’ infatti impossibile trovare ora come ora un provider di tipo virtuale che non offra tanti contenuti e soprattutto dei prezzi estremamente vantaggiosi che durino per sempre nel tempo.

CoopVoce è in questo momento leader del mercato: ecco la promo EVO 150 con un prezzo straordinariamente basso

Gli utenti che stanno biasimando ancora una volta i gestori virtuali, potrebbero trovarsene pentiti a breve. Effettivamente sono talmente tante le realtà in questa branca che è difficile sceglierne solo una, ma potrebbe essere questa la volta buona. C’è un provider in particolare che sta riuscendo a catturare l’attenzione del pubblico e questo è CoopVoce.

Il merito è delle sue offerte mobili, le quali fanno capo sempre alla solita gamma EVO. Questa oggi è in grado di vantarsi di una soluzione in particolare, ovvero della nuovissima EVO 150.

La promo in questione, oggetto di tante spazi pubblicitari ultimamente in TV, sta catturando il pubblico con la sua grande opportunità: pagare ogni mese per sempre solo 7,90 €.

Al suo interno gli utenti potranno trovare minuti senza limiti verso tutti per le telefonate, 1000 messaggi verso tutti e una connessione internet disponibile con 150 giga. Non vi resta altro che recarvi sul sito ufficiale dell’azienda per ricevere ulteriori informazioni.