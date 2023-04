Hyundai al Fuorisalone 2023 con la nuova IONIQ 6

Hyundai torna ufficialmente alla Milano Design Week dal prossimo 17 al 23 aprile per consolidare il rapporto tra il mondo del design e il brand con la città di Milano in uno dei momenti più importanti. C’è la conferma della collaborazione con Fuorisalone.it, di cui Hyundai sarà Main Sponsor.

Da segnalare anche la presenza dell’installazione inedita SOLFERINO 28 – ELEVATORS, sviluppata e pensata dallo studio Migliore+Servetto nella sede storica del Corriere della Sera.

La nuova Hyundai IONIQ 6 sarà protagonista di Solferino 28 – Elevators

Sarà il Corriere della Sera ad organizzare l’istallazione a cielo aperto Solferino 28 – Elevators, mentre proprio in questa sede Hyundai presenterà il futuro del mondo della mobilità mostrando la sua IONIQ 6.

All’interno del cortile di via Solferino 28, il quale sarà aperto al pubblico per la prima volta, domineranno la scena le torri-ascensore di Elevators, un’installazione firmata dagli architetti Ico Migliore e Mara Servetto, al fine di condurre i visitatori in un viaggio verso il futuro per comprendere e pensare la relazione tra tempo, ambienti e oggetti.

Fuorisalone e Hyundai: una partnership lunga tredici anni

Per il 13º anno consecutivo Hyundai Italia sarà lo sponsor principale di Fuorisalone. Il tema dell’evento sarà “Laboratorio Futuro“, proprio in sintonia con l’idea di Hyundai di portare per le strade di Milano la sua visione del futuro ponendo anche una riflessione sulla progettazione sostenibile così come della circular economy e dell’innovazione nei materiali oltre che per quanto riguarda la rigenerazione urbana e dell’intelligenza artificiale.

Saranno due i modelli della casa automobilistica porterà a Milano, ovvero la IONIQ 6 e la IONIQ 5.