Hyundai IONIQ 6 vince ai World Car Awards con ben tre premi

Una kermesse piena di riconoscimenti quella dei World Car Awards per Hyundai, che ha visto la sua IONIQ 6 ricevere ben tre premi al New York International Auto Show (NYIAS). Da ricordare che per Hyundai si tratta del secondo anno consecutivo in cui ottiene i tre riconoscimenti in questione.

L’auto infatti, da una giuria di pedigree internazionale, è stata decretata come World Car of the Year, World Electric Vehicle e World Car Design of the Year. È stato quindi apprezzato il suo design esclusivo in termini di aerodinamica ma anche la sua autonomia che ricordiamo essere completamente elettrica.

Erano 100 i giornalisti automobilistici, provenienti da 32 paesi nel mondo, ad aver scelto la IONIQ 6 di Hyundai tra le 3 destinate al podio.

Le dichiarazioni dei vertici e le caratteristiche uniche della Hyundai IONIQ 6

La IONIQ 6 di Hyundai è in possesso di un coefficiente di resistenza aerodinamica davvero bassissimo, il quale è pari a 0,21. IONIQ 6 è inoltre uno dei veicoli elettrici più aerodinamici ed efficienti per quanto concerne l’energia. L’autonomia dell’Electrified Streamliner consente con una singola carica di arrivare a 614 km seguendo lo standard WLTP. Inoltre la versione 2WD dotata di pneumatici da 18 pollici raggiunge consumi di 13,9 kWh/100 km.

Queste le parole di Jaehoon Chang, presidente e CEO di Hyundai Motor Company: