Un vero e proprio boom di preordini per il nuovissimo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, secondo i dati interni dell’azienda, infatti, sono cresciuti di oltre il 600% rispetto alla generazione precedente, diventando presto il miglior lancio di sempre per la serie OnePlus Nord CE.

Lo smartphone, come è facilmente intuibile, non è ancora in vendita, sono aperti solamente i preordini dal 4 aprile, sebbene sia bastata solamente una settimana per triplicare le vendite del vecchio Nord CE 2 Lite; tutto questo, secondo Tuomas Lampen di OnePlus, il motivo è legato alla “sua tecnologia premium, ma anche all’ottima fotocamera ed il rapporto qualità/prezzo”.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, i preordini sono tantissimi

“I dati raccolti negli ultimi anni”, prosegue l’European Head of Strategy di OnePlus, “hanno permesso di comprendere che i dispositivi della serie OnePlus Nord CE sono ideali per accogliere nuovi clienti nel mondo OnePlus, riuscendo così ad estendere l’accessibilità a sempre più persone”.

Il leitmotiv alla base del nuovo modello non cambia rispetto al passato, ovvero cercare di fornire gli utenti la migliore tecnologia al giusto prezzo, infatti il dispositivo in questione presenta processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, accoppiato con memoria velocissima e tanti giga di RAM, senza dimenticarsi di un comparto fotografico capitanato dal sensore principale da 108 megapixel, oppure di una batteria da 5000mAh, che offre una ricarica ultrarapida a ben 67 watt.

L’ottima risposta da parte del pubblico la troviamo non solo in Italia, ma anche nel mondo, ad esempio le scorte in India sono già terminate, dimostrando quanto interesse vi sia alle spalle del nuovo prodotto.