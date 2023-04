OnePlus Nord CE 3 Lite è il nuovo medio gamma dell’azienda cinese per il mercato italiano. Il lancio non giunge certo a sorpresa, perché era stato annunciato ufficialmente il mese scorso.

Nel frattempo sono emersi anche diversi e credibili rumor al riguardo. Attenzione però: rispetto a quanto si pensava inizialmente, non ci troviamo di fronte a un modello di fascia bassa, bensì a qualcosa di più, anche nel prezzo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G finalmente ufficiale anche in Italia

Come si capisce probabilmente anche dalle immagini promozionali trapelate nelle ultime ore, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G punta ai giovani, sia nel design, che nelle funzionalità. Oltre a look e colori distintivi, Pastel Lime e Chromatic Gray, ci sono funzioni quali Quick Startup per l’avvio rapido dei giochi, che poi con Game Focus vengono ottimizzati per girare al meglio sul telefono, grazie anche al GPA Frame Stabilizer che dovrebbe ridurre eventuali lag di sistema.

Curato anche il comparto audio, con due speaker stereo dei quali è possibile aumentare il volume fino al 200% e anche OnePlus Nord CE 3 Lite 5G permette di aggiungere della RAM virtuale a scapito dello spazio di archiviazione, fino a un massimo di 8 GB. La ricarica è inoltre ultra rapida via cavo: bastano 30 minuti per portarlo all’80% di carica da zero, e inoltre la batteria è anche molto capiente, quindi sarà difficile restare a secco.

Sul fronte fotografico spicca il sensore principale da 108 megapixel (senza OIS), che scatta a 12 megapixel combinando 9 pixel in 1, ma vi permette anche uno zoom 3x senza perdita di qualità, sfruttando la piena risoluzione del sensore. La sua qualità dovrebbe essere così buona da farvi dimenticare facilmente degli altri due (macro e profondità). OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ha un prezzo di listino di 329 euro per la versione 8/128 GB. Al momento non ci risulta che quella da 256 sia prevista per l’Italia. Non ci resta che attendere per maggiori dettagli.