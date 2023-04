Ebbene si, la notizia è ormai ufficiale, dopo quasi 12 anni dall’uscita dell’ultimo film dedicato alla saga di Harry Potter, arriverà questa volta sul piccolo schermo un nuovo contenuto dedicato al mago più famoso del mondo, si tratta di una serie TV reboot della saga che ripercorrerà fedelmente ogni singolo tassello narrato nei libri, i rumors si sono trasformati in realtà, Warner Bros ha confermato l’arrivo della serie su HBO Max.

Come se non bastasse, il produttore esecutivo sarà proprio chi ha scritto tutti i romanzi, J.K. Rowling, presenza che garantirà una fedeltà ai libri senza precedenti e che i film ovviamente anche a causa della lunghezza globale inferiore non potevano avere.

Spot e cast

Your Hogwarts letter is here. Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

“You Hogwarts letter is here”, così HBO Max sul proprio profilo Twitter esordisce per annunciare il reboot della saga, accompagnando il tutto con uno spot che sfrutta le musiche dei famosissimi film per rievocare negli appassionati dolci ma lontani ricordi.

Il progetto stando alle info rilasciate sarà di stampo decennale, dunque anche il cast sarà completamente nuovo, partendo con attori giovanissimi che cresceranno di pari passo alla serie, in modo da svilupparsi e maturarsi di pari passo con i loro personaggi, un po’ come accaduto con i film.

Ovviamente i dubbi sono tantissimi, in primis quello inerente l’immancabile confronto con i film che al momento rivendicano un posto forse insostituibile nei cuori delle persone, ciò non toglie che questo dettaglio costituisce una sfida avvincente che a quanto pare Warner Bros ha accettato senza nessun dubbio in merito.