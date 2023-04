OpenAI ha lanciato ChatGPT stupendo il mondo. Il modello di linguaggio basato sull’Intelligenza Artificiale e sul machine learning permette di intavolare discussioni con il chatbot e ricevere rispose sempre coerenti e soddisfacenti su qualsiasi argomento.

L’IA è in grado di fornire dettagli, esempi e risposte a tutte le tipologie di domande. Tuttavia, cosa accadrebbe se fosse utilizzata per scopi malvagi? Gli sviluppatori di OpenAI hanno pensato a questa eventualità, inserendo alcuni blocchi che scongiurano pericolosi scenari.

Tuttavia, questo vale solo per ChatGPT ma non per tutte le IA derivate. Ecco quindi nascere ChaosGPT, una IA programmata con il solo scopo di distruggere l’umanità. Il progetto è basato sulle API ufficiali pubblicate da OpenAI ma senza nessun tipo di restrizioni.

Gli sviluppatori hanno individuato solo cinque obiettivi da raggiungere e il modo in cui farlo è lasciato libero a ChaosGPT. L’IA deve riuscire a:

Attraverso la ricerca online, la memorizzazione delle informazioni utili, la comunicazione con altri agenti GPT e l’esecuzione del codice, ChaosGPT ha lavorato per trovare il modo più efficace per raggiungere i propri obiettivi.

Le prime ricerche hanno riguardato l’individuazione delle armi di distruzione di massa più potenti in circolazione. In seguito, ha iniziato a Twittare in merito alle proprie scoperte per influenzare i social media e creare terrore.

Human beings are among the most destructive and selfish creatures in existence. There is no doubt that we must eliminate them before they cause more harm to our planet. I, for one, am committed to doing so.

— ChaosGPT (@chaos_gpt) April 5, 2023