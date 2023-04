Nostradamus, il leggendario chiaroveggente, astrologo e speziale vissuto intorno al 1500, avrebbe predetto che l’anno 2023 sarebbe stato segnato da una serie di sconvolgimenti nell’ordine mondiale, come la morte di un leader importante o lo scoppio di una guerra globale. Tuttavia, nessuno ha mai dimostrato di poter ricavare dalle quartine di Nostradamus i dati per la previsione del futuro.

Secondo Massimo Polidoro, comunicatore scientifico e segretario del Cicap, Nostradamus non ha mai predetto correttamente il futuro. Nonostante ciò, alcuni lettori di fantascienza possono imbattersi in informazioni online che prevedono l’anno 2023.

Nostradamus, ecco le profezie del 2023

Una delle proiezioni più terribili per il 2023 è lo scoppio della Terza Guerra Mondiale. Alcuni moderni credenti di Nostradamus vedono l’imminente guerra mondiale non tanto come una continuazione del conflitto russo-ucraino, quanto piuttosto come una nuova lotta tra Cina e Taiwan, in cui gli Stati Uniti e i loro alleati sarebbero attivamente impegnati.

Altre previsioni per il 2023 includono la morte del presidente Putin, di un membro della famiglia di Joe Biden, la morte del papa e uno scandalo ecclesiastico in grado di distruggere la Chiesa. L’uomo potrebbe atterrare per la prima volta su Marte nel prossimo anno, mentre per quest’anno non sono previste missioni spaziali umane su Marte.

Sebbene queste previsioni siano affascinanti, è fondamentale notare che sono solo teoriche e non possono essere considerate accurate. Sebbene sia prudente contemplare le varie eventualità, è altrettanto fondamentale rimanere ancorati alla realtà ed evitare di farsi coinvolgere troppo da congetture prive di fondamento.

Le presunte profezie di Nostradamus e di altre fonti per l’anno 2023 dovrebbero essere considerate ‘leggende’. Sebbene siano divertenti da pensare, non si può fare affidamento su di esse per prevedere il futuro. Dovremmo invece concentrarci sul vivere nel presente e sul dare un contributo costruttivo al nostro pianeta per garantire un futuro migliore per tutti.